Женщина пострадала при ударе БПЛА по кафе в Белгородской области
Беспилотник влетел в кафе, где были люди, в Белгородской области
В поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области при ударе ВСУ повреждено кафе. Из-за попадания беспилотника по зданию пострадала женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Фото: Telegram канал Губернатора Белгородской области
Пострадавшая госпитализирована в ЦРБ. После оказания необходимой помощи ее переведут в городскую больницу Белгорода, уточнил господин Гладков в Telegram-канале.
У здания кафе повреждены кровля, стекла и фасад. Повреждения получили пять припаркованных рядом автомобилей.
Сегодня губернатор также сообщал об ударе ВСУ по городу Шебекино. В результате пострадал местный житель. Повреждены дома, автомобили и линия электропередачи.