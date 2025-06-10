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Коммерсантъ FM
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Женщина пострадала при ударе БПЛА по кафе в Белгородской области

Беспилотник влетел в кафе, где были люди, в Белгородской области

В поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области при ударе ВСУ повреждено кафе. Из-за попадания беспилотника по зданию пострадала женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Фото: Telegram канал Губернатора Белгородской области

Фото: Telegram канал Губернатора Белгородской области

Пострадавшая госпитализирована в ЦРБ. После оказания необходимой помощи ее переведут в городскую больницу Белгорода, уточнил господин Гладков в Telegram-канале.

У здания кафе повреждены кровля, стекла и фасад. Повреждения получили пять припаркованных рядом автомобилей.

Сегодня губернатор также сообщал об ударе ВСУ по городу Шебекино. В результате пострадал местный житель. Повреждены дома, автомобили и линия электропередачи.

Екатерина Отрашкевич

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