Женщина пострадала при ударе БПЛА по кафе в Белгородской области

В поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области при ударе ВСУ повреждено кафе. Из-за попадания беспилотника по зданию пострадала женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram канал Губернатора Белгородской области Фото: Telegram канал Губернатора Белгородской области

Пострадавшая госпитализирована в ЦРБ. После оказания необходимой помощи ее переведут в городскую больницу Белгорода, уточнил господин Гладков в Telegram-канале.

У здания кафе повреждены кровля, стекла и фасад. Повреждения получили пять припаркованных рядом автомобилей.

Сегодня губернатор также сообщал об ударе ВСУ по городу Шебекино. В результате пострадал местный житель. Повреждены дома, автомобили и линия электропередачи.

Екатерина Отрашкевич