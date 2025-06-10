При артиллерийском обстреле Шебекино ранен мирный житель
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино. В результате падения снаряда ранен местный житель.
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Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения спины и ног. Пострадавшего госпитализировали.
По предварительным данным, «одно домовладение получило значительные повреждения», рассказал глава региона. В семи других частных домах выбиты окна, повреждены фасады, крыши, заборы. Также осколками поврежден легковой автомобиль, перебита линия электропередачи.
Ранее губернатор сообщил об атаке беспилотника на автозаправку в Белгороде, там погиб один и пострадали четыре человека.