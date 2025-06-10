Жителя УР признали живым спустя 15 лет после опознания его предполагаемого трупа

Можгинский райсуд Удмуртии удовлетворил заявление прокурора об аннулировании записи о смерти 59-летнего жителя Краснодарского края, который более 15 лет считался умершим, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

В 2011 году бывшая супруга мужчины обратилась в МВД с заявлением о его розыске. В ходе расследования был найден неопознанный труп, который она опознала по фотографиям как своего мужа. На основании этого были оформлены документы о его смерти. Однако выяснилось, что на момент оформления мужчина был жив и с 2008 года проживал в Краснодарском крае, где работал на фермерском хозяйстве.

О том, что продолжительное время был признан умершим, ему стало известно от сотрудников полиции Краснодарского края. В качестве документов, удостоверяющих личность, он использовал военный билет и водительское удостоверение. Суд, основываясь на результатах генетической экспертизы и других доказательствах, признал запись о смерти недействительной и исключил ее из реестра актов гражданского состояния.