Уже не школьная программа

Конец июня — пора выпускных в школах. Говорить о сентиментальной важности этого мероприятия мы не будем — у каждого на этот счет свои взгляды. Лишь обсудим, в чем именно встречать один из важнейших дней в жизни молодого поколения.

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Мальчики

Естественно, это должен быть костюм. Можно, конечно, выбрать опцию непарных пиджака и брюк, но к ней лучше обращаться, если у выпускника уже есть опыт ношения костюмов и сочетаний различных элементов. Поэтому самой безопасной ставкой будет полноценный костюм.

Выбирать модель черного цвета не стоит по нескольким причинам. Во-первых, черные костюмы (не смокинги, а именно костюмы) редко когда смотрятся уместно — в основном они подходят для охранников и похорон. Тем более выбирать черный костюм летом — расписываться в собственном дискомфорте. Гораздо лучше отдать предпочтение другим, не менее классическим оттенкам: синему или серому. Если хочется эксперимента, можно выбрать модель песочного или кирпичного оттенка, а также легкий костюм из льна.

Рубашку можно надеть без галстука в зависимости от расслабленности самого костюма. Если галстук все же необходим, выбираем базовые сочетания: с серым костюмом надеваем черную обувь и черный (или темный) галстук, с синим — коричневые или бордовые обувь и аксессуары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Костюм Boss, 79 100 р., ЦУМ Дезерты Premiata, 68 990 р., Leform Рубашка Blue Blue Japan, 29 900 р., Code7 Галстук Corneliani, 23 900 р., Elyts Следующая фотография 1 / 4 Костюм Boss, 79 100 р., ЦУМ Дезерты Premiata, 68 990 р., Leform Рубашка Blue Blue Japan, 29 900 р., Code7 Галстук Corneliani, 23 900 р., Elyts

Девочки

Когда дело касается выпускных, в женском гардеробе гораздо больше вариативности (как и в случае с большинством мероприятий). Если мероприятие предполагает строгий дресс-код, стоит обратиться к полноценному вечернему платью либо коктейльной модели. Оптимальная длина платья для выпускного — миди. Модель в пол будет сковывать движения и, возможно, смотреться слишком строго для подобного мероприятия. Почему не стоит выбирать длину мини, думаем, и так понятно.

При этом, если формат выпускного более расслабленный, можно выбрать сарафан, тем более что это наиболее летний вариант платья. В качестве обуви стоит выбрать босоножки (опять же в соответствии с летней темой), а для аксессуаров — мини-сумку или клатч. Вместительные модели стоит оставить в школе вместе со стрессом от экзаменов.

Классические тона для выпускного — розовый, голубой, а также пастельные оттенки. Особенно храбрым можно выбрать модель белого цвета, но тут как с непарными костюмами: нужен опыт и хорошо наметанный глаз, иначе можно превратиться в сбежавшую невесту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Платье Rowen Rose, 199 500 р., ЦУМ Платье-рубашка Soiree, 55 000 р. Босоножки Lime, 9 999 р. Мини-тоут Ottolinger, 26 800 р., КМ20 Следующая фотография 1 / 4 Платье Rowen Rose, 199 500 р., ЦУМ Платье-рубашка Soiree, 55 000 р. Босоножки Lime, 9 999 р. Мини-тоут Ottolinger, 26 800 р., КМ20

Илья Петрук