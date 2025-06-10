Уже не школьная программа
Как одеться на выпускной
Конец июня — пора выпускных в школах. Говорить о сентиментальной важности этого мероприятия мы не будем — у каждого на этот счет свои взгляды. Лишь обсудим, в чем именно встречать один из важнейших дней в жизни молодого поколения.
Мальчики
Естественно, это должен быть костюм. Можно, конечно, выбрать опцию непарных пиджака и брюк, но к ней лучше обращаться, если у выпускника уже есть опыт ношения костюмов и сочетаний различных элементов. Поэтому самой безопасной ставкой будет полноценный костюм.
Выбирать модель черного цвета не стоит по нескольким причинам. Во-первых, черные костюмы (не смокинги, а именно костюмы) редко когда смотрятся уместно — в основном они подходят для охранников и похорон. Тем более выбирать черный костюм летом — расписываться в собственном дискомфорте. Гораздо лучше отдать предпочтение другим, не менее классическим оттенкам: синему или серому. Если хочется эксперимента, можно выбрать модель песочного или кирпичного оттенка, а также легкий костюм из льна.
Рубашку можно надеть без галстука в зависимости от расслабленности самого костюма. Если галстук все же необходим, выбираем базовые сочетания: с серым костюмом надеваем черную обувь и черный (или темный) галстук, с синим — коричневые или бордовые обувь и аксессуары.
Девочки
Когда дело касается выпускных, в женском гардеробе гораздо больше вариативности (как и в случае с большинством мероприятий). Если мероприятие предполагает строгий дресс-код, стоит обратиться к полноценному вечернему платью либо коктейльной модели. Оптимальная длина платья для выпускного — миди. Модель в пол будет сковывать движения и, возможно, смотреться слишком строго для подобного мероприятия. Почему не стоит выбирать длину мини, думаем, и так понятно.
При этом, если формат выпускного более расслабленный, можно выбрать сарафан, тем более что это наиболее летний вариант платья. В качестве обуви стоит выбрать босоножки (опять же в соответствии с летней темой), а для аксессуаров — мини-сумку или клатч. Вместительные модели стоит оставить в школе вместе со стрессом от экзаменов.
Классические тона для выпускного — розовый, голубой, а также пастельные оттенки. Особенно храбрым можно выбрать модель белого цвета, но тут как с непарными костюмами: нужен опыт и хорошо наметанный глаз, иначе можно превратиться в сбежавшую невесту.