В России за 6 лет построили более 6,5 тыс. фельдшерских пунктов и больниц

Президент Владимир Путин сообщил, что за последние шесть лет в разных регионах было построено более 6,5 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), поликлиник и больниц. Капитальный ремонт за указанный период провели в 5,5 тыс. медицинских объектов, добавил президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В том числе с 2022 года более 290 объектов в сфере здравоохранения восстановлено и построено на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областях»,— сказал Владимир Путин во время открытия объектов здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии (цитата по «РИА Новости»). Президент участвует в церемониях в режиме видеоконференции.

В апреле первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко сообщал, что к 2030 году планируется капитально отремонтировать более 7,4 тыс. зданий, закупить более 95 тыс. единиц медоборудования и более 9,6 тыс. транспортных средств. За последние три года доля зданий медучреждений, требующих капитального ремонта, упала более чем на 8%, до 13%, уточнял он.

Полина Мотызлевская