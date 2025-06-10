В Новороссийске произведут «Выстрел памяти» с крейсера «Михаил Кутузов»

В День России, 12 июня, с корабля боевой славы Военно-морского флота крейсера «Михаил Кутузов» в Новороссийске будет произведен «Выстрел памяти». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По его словам, к 12 июня улицы Новороссийска украсят праздничной символикой — флагами Российской Федерации, а также растяжками и баннерами. Молодежь Новороссийска отправится в поход на гору Колдун, где развернут флаг России.

Торжественное мероприятие в День России, в рамках которого будет произведен «Выстрел памяти», начнется в 8:30. Церемония поднятия государственного флага запланирована на 10:00.

Алена Воробьева