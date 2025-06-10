Подрядчик пойдет под суд из-за сорванного ремонта в нижегородском детсаду

Житель Челябинска предстанет перед судом в Нижнем Новгороде по делу о присвоении денег, предназначенных на ремонт в детском саду. Его будут судить по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), сообщили в нижегородской полиции 10 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как полагает следствие, 22 сентября 2021 года обвиняемый от имении ООО подал заявку на электронный аукцион по определению подрядчика, указав заведомо заниженную стоимость. Организация победила в аукционе, получила от муниципального заказчика 500 тыс. руб. в качестве аванса, но работы выполнять не намеревалась. По окончании срока контракта заказчик обратился в полицию.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, часть ущерба он возместил. По предъявленной статье предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

Галина Шамберина