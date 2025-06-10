Правительство Челябинской области назначило кураторов агентства креативных индустрий

В органы управления автономной некоммерческой организации «Агентство развития креативных индустрий Челябинской области» вошли шесть представителей регионального правительства. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В работе агентства будут участвовать заместитель председателя правительства области Антон Артемов, первый замгубернатора Иван Куцевляк и заместитель главы региона Вадим Евдокимов. Также в число руководителей АНО вошли областные министры: экономического развития — Марина Клочкова, промышленности — Михаил Кнауб и архитектуры — Ольга Никитина.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в мае в Челябинской области создали агентство развития креативных индустрий, учредителем стало региональное министерство экономического развития. Правительство намеревалось передать в бюджет организации в качестве имущественного взноса 60,7 млн руб.

Виталина Ярховска