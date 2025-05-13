В Челябинской области создали агентство развития креативных индустрий

Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о создании автономной некоммерческой организации «Агентство развития креативных индустрий Челябинской области». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Учредителем новой организации стало министерство экономического развития региона. Областное правительство передаст в бюджет агентства в качестве имущественного взноса 60,7 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ноябре прошлого года в Челябинской области приняли закон о развитии креативных индустрий. По нему ведомства и госорганы региона смогут самостоятельно устанавливать критерии отнесения физических лиц, индивидуальных предпринимателей или организаций к субъектам креативных индустрий, формировать и вести соответствующий реестр. Также правительство вправе выделять приоритетные направления развития этой сферы.

Виталина Ярховска