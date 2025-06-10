АСКР: средняя розничная цена за книгу выросла на 7,2%, до 515,9 рубля

По итогам первого квартала, как стало известно «Ъ», оборот крупнейших книжных магазинов, входящих в Ассоциацию книгораспространителей, вырос на 1,1%. Рост обусловлен исключительно подорожанием книг — средняя розничная цена за книгу за год выросла на 7,2% и составила 515,9 руб. При этом физические продажи книг за три месяца сократились на 6,4% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Ассоциацию книгораспространителей входят более 20 книжных магазинов и издательств, в числе которых «Московский дом книги», сеть «Буквоед», группа компаний «Альпина». Главными вызовами в ассоциации называют рост затрат и падение рентабельности бизнеса, острый дефицит квалифицированных кадров, увеличение себестоимости книг на фоне падения покупательной способности, демпинг со стороны маркетплейсов.

В АСКР полагают, что ситуацию можно выправить за счет поддержки книжных магазинов по законопроекту «О платформенной экономике». В документе речь среди прочего идет об ограничении ценовой конкуренции между онлайн- и офлайн-каналами продажи и введении предельных цен. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует разработку законопроекта, сообщили, что нормы проекта «уже решают проблему несогласованных скидок, акций, применяемых к товарам партнеров-продавцов».

Подробнее в материале — «Ъ» «Тиражи ставят на платформу».