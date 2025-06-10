В порту Таганрога углубили дно для установки плавучего причала

В морском порту Таганрог завершились ремонтные дноуглубительные работы в акватории плавучего причала № 9. Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Чтобы обеспечить навигационную глубину для установки причала и приема пассажирских судов с осадкой до 3,1 м, со дна извлечено порядка 30 тыс. куб. м грунта.

Дноуглубительные работы для восстановления проектных габаритов на Таганрогском подходном канале и подходах к гидротехническим сооружениям морского порта Таганрог продолжатся до 2028 года, отметили в ведомстве.

Как ранее писал «Ъ-Ростов». плавучий причал в Таганроге понадобится после запуска водного маршрута из Ростова-на-Дону на скоростном судне «Метеор».

Наталья Белоштейн