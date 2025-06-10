Корпорация развития СК: турпроекты привлекли почти 23 млрд рублей за 2025 год

За период пять месяцев 2025 года из общего объема инвестиций, заявленных инвесторами, сумма планируемых вложений в инвестпроекты в туристической отрасли составляют более 22,9 млрд руб., что в два раза больше показателей всего 2024 года. Об этом «Ъ-Кавказ» рассказал исполняющий обязанности директора Корпорации развития Ставропольского края Александр Климов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Фото: Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края

По его словам, в течение 2024-2025 годов сохраняется востребованность сферы туризма среди инвесторов и имеется тенденция к росту запросов в данной отрасли.

«Из общего числа сопровождаемых инвестпроектов туристического направления общая сумма планируемых инвестиций составит более 11,4 млрд руб.»,— отмечает господин Климов.

Рост инвестиционной активности обеспечивают меры поддержки от краевого правительства, включая выделение земельных участков и предоставление субсидий для реализации проектов.

«Ключевым фактором развития остается инвестиционный потенциал территорий — наличие участков с видовыми характеристиками в привлекательных локациях, их инфраструктурная обеспеченность и возможность подключения к инженерным сетям»,— пояснил спикер.

Рост туристической инфраструктуры во многом обеспечит увеличение туристического потока и, как следствие, объема поступлений в краевой бюджет.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края и данным сотовых операторов, турпоток региона к 2030 году достигнет примерно 11,5 млн человек. Всего на Ставрополье реализуют 51 инвестпроект в сфере туризма на 96,5 млрд руб.

Тат Гаспарян