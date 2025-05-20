На Ставрополье реализуют 51 инвестпроект в сфере туризма на 96,5 млрд рублей

Ставропольский край реализует 51 инвестиционный проект в сфере туризма общей стоимостью 96,5 млрд руб., что позволит создать более 15 тыс. койко-мест и 7 тыс. рабочих мест. Об этом «Ъ-Кавказ» рассказал министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Фото: Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края и данным сотовых операторов, туристический поток региона к 2030 году достигнет примерно 11,5 млн человек.

«Планируется создать 15,1 тыс. койко-мест и более 7 тыс. новых рабочих мест. Из них на территории Кавказских Минеральных Вод реализуются 46 инвестиционных проектов общим объемом инвестиций более 93,4 млрд руб. В ходе реализации которых будет создано 14,9 тыс. койко-мест и около 6,6 тыс. новых рабочих мест»,— рассказал господин Толбатов.

Наибольшее количество проектов реализуется в Кисловодске (17), Ессентуках (12), Железноводске (9) и Пятигорске (8). В Ставрополе построят три объекта, а в Невинномысске и Кировском районе – по одному.

В 2025 году в крае планируется завершить 21 инвестиционный проект с общим объемом инвестиций 16,6 млрд руб. Это позволит создать 2,1 тыс. койко-мест и 1,5 тыс. рабочих мест. Из них на Кавминводах будет реализовано 18 проектов на сумму около 15,5 млрд руб., что даст 1,9 тыс. койко-мест и 1,3 тыс. рабочих мест.

В 2026 году регион планирует реализовать 17 инвестпроектов с общим объемом финансирования 33,12 млрд руб. Это обеспечит создание 6,8 тыс. койко-мест и 2,6 тыс. вакансий. На территории Кавминвод завершатся 16 проектов стоимостью порядка 31,12 млрд руб., в результате чего появится около 6,8 тыс. койко-мест и 2,4 тыс. рабочих мест.

Тат Гаспарян