Трудник храма в Петербурге стал фигурантом еще 17 дел о порно с детьми

В отношении находящегося в СИЗО трудника храма Рождества Христова Павла Кима возбудили еще 17 уголовных дел. Статья прежняя — оборот порнографии с несовершеннолетними, пишет «Фонтанка».

Новые дела открыли в следственном отделе по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга. Сотрудники ведомства установили, что с конца января 2024 года и до задержания петербуржец активно делился запрещенным контентом с 17 пользователями мессенджера Telegram.

В марте текущего года к Павлу Киму пришла полиция, после того как правоохранителями был обнаружен подозрительный чат. В нем публиковались материалы с мальчиками. Трудника храма отправили в СИЗО 21 мая.

Татьяна Титаева