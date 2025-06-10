На Ставрополье возбудили дело о хищении 24 млн рублей под видом консультаций
В Ставропольском крае 45-летняя местная жительница подозревается в обмане 16 человек из регионов СКФО и ЮФО на общую сумму 23,7 млн руб. Махинации по версии следствия проходили под видом юридических консультаций и доходных инвестиций, сообщила пресс-служба МВД по краю.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
С заявлениями о мошенничестве обратились 16 граждан. 12 из них проживают в Ставропольском крае, остальные — в Ростовской области, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.
«Установлено, что все потерпевшие обратились к подозреваемой за правовой помощью. В ходе личных встреч и переписок в мессенджере женщина под предлогом оказания юридических услуг и якобы получения прибыли от инвестирования убеждала заявителей перечислять на указанный ею счет денежные средства»,— сообщили в ведомстве.
Полученные деньги клиентов мошенница тратила на личные потребности. Схема действовала в течение трех лет.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.