На Ставрополье возбудили дело о хищении 24 млн рублей под видом консультаций

В Ставропольском крае 45-летняя местная жительница подозревается в обмане 16 человек из регионов СКФО и ЮФО на общую сумму 23,7 млн руб. Махинации по версии следствия проходили под видом юридических консультаций и доходных инвестиций, сообщила пресс-служба МВД по краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С заявлениями о мошенничестве обратились 16 граждан. 12 из них проживают в Ставропольском крае, остальные — в Ростовской области, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

«Установлено, что все потерпевшие обратились к подозреваемой за правовой помощью. В ходе личных встреч и переписок в мессенджере женщина под предлогом оказания юридических услуг и якобы получения прибыли от инвестирования убеждала заявителей перечислять на указанный ею счет денежные средства»,— сообщили в ведомстве.

Полученные деньги клиентов мошенница тратила на личные потребности. Схема действовала в течение трех лет.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Николай Аксенов