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Посольство РФ не получало обращений от россиян в связи со стрельбой в Австрии

Посольство РФ в Австрии не получало обращений от соотечественников в связи со стрельбой в школе в австрийском Граце. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе диппредставительства.

Фото: Kleine Zeitung / AP

Фото: Kleine Zeitung / AP

Сегодня в Граце произошла стрельба в школе. Как минимум 10 человек погибли, 28 человек пострадали, многие из них находятся в тяжелом состоянии. По информации СМИ, нападавший — один из учеников. Предположительно, он покончил с собой. Мотивом нападения считают буллинг.

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