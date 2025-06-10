Посольство РФ не получало обращений от россиян в связи со стрельбой в Австрии
Посольство РФ в Австрии не получало обращений от соотечественников в связи со стрельбой в школе в австрийском Граце. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе диппредставительства.
Фото: Kleine Zeitung / AP
Сегодня в Граце произошла стрельба в школе. Как минимум 10 человек погибли, 28 человек пострадали, многие из них находятся в тяжелом состоянии. По информации СМИ, нападавший — один из учеников. Предположительно, он покончил с собой. Мотивом нападения считают буллинг.