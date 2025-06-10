При ударе дрона ВСУ по заправке в Белгороде один человек погиб и четверо пострадали

Украинский беспилотник ударил по зданию заправки в Белгороде. В результате один человек погиб и четверо пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что здание обрушилось. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины. Троих женщин и мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

«Есть угроза удара второго беспилотника. Работают только оперативные службы и самооборона: перекрывают движение, разбирают завалы»,— написал господин Гладков в Telegram.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В течение ночи над ее территорией уничтожили 20 беспилотников. В регионе введены режим КТО и режим ЧС федерального уровня.