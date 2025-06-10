Челябинское УФАС возбудило дело из-за рекламы в группе соцсети «ВКонтакте»

Управление ФАС РФ по Челябинской области возбудило дело из-за рекламы в сообществе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте». В публикациях отсутствовала обязательная маркировка, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

УФАС получило жалобы на публикации о стендапе, услугах подолога и мастера маникюра, магазине техники и одежды, ремонте автомобилей в сообществе. Ведомство установило, что в них содержится реклама. Однако авторы не разместили необходимые пометки и названия компаний-рекламодателей.

Комиссия антимонопольного ведомства рассмотрит дело на заседании 26 июня. За нарушение закона о рекламе администраторам сообщества может грозить штраф.

Ольга Воробьева