Платформа с рабочим сорвалась с высоты седьмого этажа на стройке в Новоселье

Днем 9 июня на строительном объекте по улице Большая Балтийская в поселке Новоселье при проведении строительно-монтажных работ оборвался железный трос, на котором поднимали платформу с 31-летним рабочим, сообщает СУ СК РФ по Ленобласти.

Сотрудник коммерческой фирмы упал с высоты седьмого этажа и скончался на месте происшествия. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Сейчас устанавливают сотрудников, в обязанности которых входило обеспечение безопасности производственного процесса.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что погрузчик насмерть придавил рабочего на элеваторной площадке в Петербурге.

Андрей Маркелов