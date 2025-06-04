Погрузчик насмерть придавил рабочего на элеваторной площадке в Петербурге
Несчастный случай произошел на элеваторной площадке в Санкт-Петербурге. На рабочего перевернулся погрузчик, мужчина скончался, сообщили в ГСУ СКР по городу.
Перевернувшийся погрузчик на элеваторной площадке в Петербурге
Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу
Транспортное средство перевернулось при совершении маневра и придавило водителя. Он скончался на месте происшествия от полученных травм.
По факту трагического инцидента следствие проводит процессуальную проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства гибели рабочего.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что СК возбудил дело после гибели двух школьниц на заброшенном предприятии в Ленобласти.