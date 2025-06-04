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Погрузчик насмерть придавил рабочего на элеваторной площадке в Петербурге

Несчастный случай произошел на элеваторной площадке в Санкт-Петербурге. На рабочего перевернулся погрузчик, мужчина скончался, сообщили в ГСУ СКР по городу.

Перевернувшийся погрузчик на элеваторной площадке в Петербурге

Перевернувшийся погрузчик на элеваторной площадке в Петербурге

Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

Перевернувшийся погрузчик на элеваторной площадке в Петербурге

Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

Транспортное средство перевернулось при совершении маневра и придавило водителя. Он скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту трагического инцидента следствие проводит процессуальную проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства гибели рабочего.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СК возбудил дело после гибели двух школьниц на заброшенном предприятии в Ленобласти.

Татьяна Титаева

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