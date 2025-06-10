Глава СКР заинтересовался делом о смерти малолетнего из-за ожогов в Оренбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах смерти несовершеннолетнего в Оренбурге и о результатах расследования по его завершению. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации ведомства, в мае текущего года 11-летнего мальчика доставили в больницу с ожогами. Несмотря на оказанную помощь ребенок скончался. Родители потерпевшего предполагают, что к произошедшему может быть причастен 12-летний друг, с которым он гулял накануне трагедии. Однако правоохранительные органы не принимают мер к установлению причин произошедшего.

В региональном следственном управлении по данному факту произошедшего расследуется уголовное дело.

Руфия Кутляева