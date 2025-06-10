Ростовчане массово жалуются на неработающие кондиционеры в автобусах

Жители Ростова-на-Дону массово жалуются на неработающие кондиционеры в городском общественном транспорте. Об этом в своем telegram-канале написал врио глава региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Кондиционер, по сути, – это часть услуги, за которую платят люди. И особенно в такую жаркую погоду эта услуга должна предоставляться в полном объеме», — отмечается в сообщении.

Ситуацию под контроль должны взять минтранс и городская администрация. Как писал «Ъ-Ростов», жители Ростова-на-Дону и Таганрога уже обращали внимание на проблемы с автобусами, в том числе связанные с невыходом машин на маршруты.

Константин Соловьев