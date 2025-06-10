Россияне в первом квартале вдвое чаще совершали платежи по биометрии и QR-кодам

По итогам первого квартала 2025 года россияне провели около 800 млн операций с помощью QR-кодов и биометрии. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Центробанк (ЦБ). Общая сумма этих операций выросла с 389 млрд руб. до 1,1 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным ЦБ, граждане все чаще используют QR-коды, электронные кошельки, биометрию и другие сервисы, которые позволяют расплачиваться и делать переводы без карт. Основным платежным инструментом остаются банковские карты. За январь--март по картам было совершено 14,9 млрд операций (на 0,1 млрд больше в годовом выражении) на 13,6 трлн руб. (на 0,2 трлн руб. меньше). Количество POS-терминалов в первом квартале выросло почти на 10%, до 4,9 млн.

В июне 2024 года Национальная система платежных карт запустила пилотный проект по внедрению универсального QR-кода, он завершился в октябре. В том же месяце ЦБ предложил обязать банки использовать только этот универсальный QR-код.

Подробности — в материале «Ъ» «QR-коды сравнялись по услугам».