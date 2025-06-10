В Челябинскую область не пропустили 20 тонн лука без маркировки

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора запретило ввоз в Челябинскую область 20 т лука. Причиной стало отсутствие маркировки, сообщает пресс-служба ведомства.

Груз задержали 9 июня на автомобильном пункте пропуска «Бугристое» в Троицке. Его везли из Казахстана в Магнитогорск. Инспекторы во время осмотра обнаружили, что на тарах с продуктом нет контрольно-идентификационных знаков.

Товар вернули в Казахстан. В отношении перевозчика возбудили административное дело. Ему может грозить штраф от 300 до 10 тыс. руб.

Ольга Воробьева