В Челябинскую область не пропустили 20 тонн лука без маркировки
Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора запретило ввоз в Челябинскую область 20 т лука. Причиной стало отсутствие маркировки, сообщает пресс-служба ведомства.
Груз задержали 9 июня на автомобильном пункте пропуска «Бугристое» в Троицке. Его везли из Казахстана в Магнитогорск. Инспекторы во время осмотра обнаружили, что на тарах с продуктом нет контрольно-идентификационных знаков.
Товар вернули в Казахстан. В отношении перевозчика возбудили административное дело. Ему может грозить штраф от 300 до 10 тыс. руб.