Футболист Комличенко перешел в «Локомотив» из «Ростова»

Нападающий Николай Комличенко подписал трехлетний контракт с московским футбольным клубом «Локомотив», сообщила пресс-служба команды. Ранее он представлял «Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Комличенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Николай Комличенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

За «Локомотив» Комличенко будет выступать под 27-м игровым номером. Прежде этот номер принадлежал нападающему Вадиму Ракову. Со следующего сезона форвард будет выступать под 11-м игровым номером.

29-летний Комличенко играл за «Ростов» с 2021 года. За команду он провел 129 матчей, в которых забил 35 голов. Ранее нападающий представлял «Краснодар» и московское «Динамо», а также чешские «Слован» и «Млада-Болеслав».

Николай Комличенко также является игроком сборной России. В составе национальной команды он провел 8 игр, в которых отметился одним забитым мячом.

Таисия Орлова