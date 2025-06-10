В Сочи спасатели эвакуировали вертолетом трех заблудившихся туристов

Сотрудники МЧС России эвакуировали с помощью вертолета трех заблудившихся туристов в районе реки Медовеевки на хребте Ачишхо в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Накануне вечером, 9 июня, в Южный спасательный отряд МЧС России поступил сигнал о том, что три мужчины потерялись в районе реки Медовеевки. Пострадавшие смогли связаться со службой 112, однако номер телефона не определился, а точные координаты местонахождения остались неизвестными.

Утром в 5:00 в зону поиска направились сотрудники МЧС России и службы «Кубань-СПАС». С базы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России поднялся вертолет Ка-32.

Около 8:30 спасательная группа обнаружила потерпевших у одного из балаганов рядом с рекой Медовеевки. Мужчины разожгли костер, дым от которого заметили с воздуха. Пилоты намеренно снизили высоту полета, чтобы поток воздуха от винтов развел кроны деревьев и дым поднялся выше.

Из-за отсутствия площадки для посадки спасатели воспользовались лебедкой. Сначала они спустились к туристам, а затем подняли их на борт воздушного судна.

Мария Удовик