Отправленный в отставку экс-министр обороны Казахстана опроверг свое задержание

Бывший министр обороны Руслан Жаксылыков прокомментировал информацию о своем предполагаемом задержании. Публикации о водворении экс-главы оборонного ведомства в изолятор временного содержания ранее появились в местных СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ертай Сарбасов / РИА Новости Фото: Ертай Сарбасов / РИА Новости

«Я нахожусь в отпуске... Я три с половиной года в отпуске не был»,— сказал господин Жаксылыков Tengrinews. Он добавил, что в настоящее время находится дома в Астане с семьей и устанавливает во дворе батут для детей.

8 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил господина Жаксылыкова от должности и назначил министром обороны Даурена Косанова. Также в отставку был отправлен министр транспорта Марат Карабаев. Причины кадровых перестановок не уточнялись.