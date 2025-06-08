Токаев отправил в отставку министров обороны и транспорта Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра обороны Руслана Жаксылыкова, а также министра транспорта Марата Карабаева, сообщили в пресс-службе руководителя страны. На пост главы Минобороны назначен Даурен Косанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Причина кадровых перестановок в пресс-релизе не уточняется. В мае пресс-служба президента сообщала, что в рамках заседания Совета безопасности Казахстана господин Токаев объявил министру транспорта выговор с формулировкой «за упущения в работе». Тогда глава государства раскритиковал медленные темпы модернизации транспортной отрасли, а также акцентировал внимание на проблемах с пропуском грузов на границе.

Даурен Косанов, назначенный на пост министра обороны, ранее занимал должность главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС Казахстана. Смещенный им Руслан Жаксылыков занимал пост главы военного министерства с 19 января 2022 года, тогда он был переведен с места командующего Национальной гвардией.

Марат Карабаев занимал должность министра транспорта с сентября 2023 года, до этого непродолжительное время возглавлял министерство индустрии и инфраструктурного развития. Пресс-служба президента Казахстана пока не сообщила, кто займет его место.

Степан Мельчаков