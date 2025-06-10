Дополнительные электрички из Аши в Уфу будут курсировать четыре раза в неделю

С 17 июня дополнительные поезда из Аши в Уфу будут курсировать четыре раза в неделю — по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В тестовом режиме дополнительные поезда отправляли ежедневно с конца марта. Анализ пассажиропотока показал, что социально значимый маршрут необходимо сохранить. «Ласточка» №6422 Дема — Аша будет отправляться по местному времени в 13:27 и прибывать в 15:44. Электричка №6405 Аша — Уфа будет начинать свой путь в 17:54, время прибытия — 19:56.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что с 1 июля между Челябинском и Уфой начнет курсировать скоростной поезд «Ласточка».

Виталина Ярховска