С 1 июля запустят скоростной поезд «Ласточка» из Уфы в Челябинск

С 1 июля скоростной поезд «Ласточка» начнет курсировать между Челябинском и Уфой. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Башкирии Радий Хабиров после встречи с начальником Куйбышевской железной дороги (филиала РЖД) Вячеславом Дмитриевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

«Совместно с руководством РЖД мы проанализировали удачный опыт продления пригородного маршрута до другого региона, как было со скоростным поездом до Оренбурга. В следующем году аналогичные электропоезда мы запустим в Самару и Магнитогорск»,— прокомментировал Радий Хабиров.

В 2023 году была запущена «Ласточка» из Уфы в Ашу. Раньше она отправлялась только по выходным и праздникам, а с 30 марта 2025 года маршрут в тестовом режиме сделали ежедневным.