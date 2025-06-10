Ислам Махачев сохранил первое место в обновленном рейтинге UFC

На сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) представлен обновленный рейтинг спортсменов. Россиянин Ислам Махачев сохранил первое место в перечне лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий (P4P).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ислам Махачев

Фото: Craig Kidwell-USA TODAY Sports / Reuters Ислам Махачев

Фото: Craig Kidwell-USA TODAY Sports / Reuters

Второе место занял грузин Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшей весовой категории. 8 июня он одержал победу над американцем Шоном О'Мэллли и во второй раз защитил титул UFC. Тройку лидеров замкнул американский боец Джон Джонс (тяжелый вес), который опустился со второго на третье место.

В мае стало известно, что Махачев, занимающий первое место в рейтинге P4P, оставил вакантным титул чемпиона UFC в легком весе из-за перехода в полусредний вес. За звание чемпиона UFC в полусреднем весе Махачев сразится с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Бой может пройти осень в Абу-Даби.

В рейтинге легчайшего веса с третьего на второе место поднялся российский боец Умар Нурмагомедов. Его соотечественник Петр Ян, наоборот, опустился со второй на третью позицию.

Таисия Орлова