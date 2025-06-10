Водителя-иностранца могут выдворить из страны за ДТП со школьником в Ростове

После ДТП со школьником в Ростове-на-Дону из России могут выдворить водителя-иностранца, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Кулишенко, Коммерсантъ Фото: Ольга Кулишенко, Коммерсантъ

Нетрезвый гражданин ближнего зарубежья за рулем автомобиля «ВАЗ-21120» вечером 8 июня у дома № 47 по ул. Панфиловцев сбил школьника, ехавшего на электросамокате. Пострадавший с различными травмами был госпитализирован.

Автомобиль, участвовавший в ДТП, изъят и помещен на специализированную штрафную стоянку.

Наталья Белоштейн