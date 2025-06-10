В Самаре суд вынес приговор экс-сотрудникам полиции, похитившим вещдоки на 56 млн рублей

Самарский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти бывших сотрудников транспортной полиции. Они признаны виновными по п. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, в 2022 году в Самаре иностранец пытался незаконно продать рыболовные сети и раколовки стоимостью более 73 млн руб. За это его привлекли к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (покушение на осуществление незаконной предпринимательской деятельности). Орудия лова были изъяты в качестве вещественных доказательств и хранились на базе-стоянке служебных катеров Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

В 2022-2023 гг. «сотрудники транспортной полиции похитили с места хранения вещественных доказательств более 88 тыс. рыболовных сетей и 10 тыс. раколовок стоимостью свыше 56 млн руб.

Суд назначил каждому подсудимому наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе 2 года. Суд также обратил изъятые рыболовные сети в доход государства и передал их для нужд, связанных с проведением специальной военной операции.

Руфия Кутляева