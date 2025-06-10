Мэрия изымает участки мини-рынка на ул. Островского для реконструкции дороги

Администрация Перми изымет в собственность земельные участки мини-рынка на ул. Островского, 101. Как пишет Business Class, ссылаясь на распоряжение на сайте городских властей, под изъятие попали пять участков суммарной площадью 2 тыс. кв. м. В этой локации также находится комплектная трансформаторная подстанция промышленного типа, но она под изъятие не попадает. Решение об изъятии территории под мини-рынком на ул. Островского принято в связи с реконструкцией дороги по ул. Островского на участке между улицами Тимирязева и Белинского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно более ранним планам, на участке ул. Островского от ул. Тимирязева до ул. Белинского планировалось создать общественное пространство вдоль улицы. По задумке, магистраль должна была стать одной из главных в городе, а сквер должен выполнять роль общественного центра.

Напомним, решение суда о частичном удовлетворении требований мэрии по сносу мини-рынка на ул. Островского было принято осенью 2024 года. Участком под рынком владеет предприниматель Константин Лазуков, с ним из-за сноса строений судилась администрация Свердловского района Перми. Суд в прошлом году постановил исключить из Единого госреестра недвижимости запись о регистрации права собственности Константина Лазукова на сооружение №1 на территории этого рынка. Решение являлось основанием для снятия указанного сооружения на ул. Островского, 101а, с государственного кадастрового учета.