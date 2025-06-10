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Коммерсантъ FM
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Мишустин сменил главу Фонда развития территорий

Ильшат Шагиахметов покинул пост гендиректора Фонда развития территорий (ФРТ) по собственному желанию. Вместо него назначен Василий Купызин. Срок его полномочий составит три года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

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Ильшат Шагиахметов

Ильшат Шагиахметов

Фото: Фонд развития территорий

Василий Купызин

Василий Купызин

Фото: telegran канал Правительства РФ / Telegram канал Правительства РФ

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Ильшат Шагиахметов

Фото: Фонд развития территорий

Василий Купызин

Фото: telegran канал Правительства РФ / Telegram канал Правительства РФ

Василий Купызин с октября 2022 года занимал должность замруководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина. До этого работал в Федеральной антимонопольной службе, Минэнерго, «Роснефти» и «Транснефти».

Фонд развития территорий работает с 2022 года. Он объединил функции Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. ФРТ занимается в том числе ликвидацией аварийного жилья, защитой прав дольщиков и развитием коммунальной отрасли.

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