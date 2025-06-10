Конкурс «Вместе в цифровое будущее» раскрыл новые горизонты искусственного интеллекта на юге

«Ростелеком» огласил итоги регионального этапа XVI конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее» среди представителей южных СМИ и блогеров.

Фото: ПАО «Ростелеком»

В этом году от юга профессиональные авторы подали 320 заявок. Большинство заявленных материалов исследовали тему искусственного интеллекта (ИИ) и его повсеместного применения в бизнесе, социальной сфере и частной жизни. Помимо технологических и экономических преимуществ, которые дают умные технологии, авторы поднимали вопросы этики, приватности и ответственности за решения ИИ.

Жюри выделило победителей в пяти основных категориях: «Печатная пресса (газеты, журналы)», «Телевидение и видеоконтент в СМИ», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ и информационные агентства», «Социальные медиа (блогеры)». Также специальными призами были отмечены работы в рамках трех специальных номинаций: «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» (от Минцифры России), «Технологическая база для умного дома» (от «Ростелекома») и «Киберриски в детской среде» (от Альянса по защите детей в цифровой сфере). Победители этих спецноминаций будут определены на федеральном уровне, и результаты станут известны в июле.

На юге членами жюри в конкурсе выступили главный редактор информационного агентства «Интерфакс» в ЮФО и СКФО Ирина Фомченкова, директор регионального информационного центра ИТАР-ТАСС «ТАСС Кавказ» Низами Гаджибалаев, вице-президент «Ростелекома» Сергей Мордасов и региональный директор по внешним коммуникациям «Ростелекома» Вячеслав Плеханов.

Сергей Мордасов, член жюри, вице-президент «Ростелекома» на юге: «Я все больше убеждаюсь в том, насколько важную роль играют журналисты в формировании общественного восприятия новых технологий. Благодаря их материалам о цифровых решениях мы становимся свидетелями постепенного внедрения инноваций в повседневную жизнь людей. Работая в жюри, я наблюдаю, как с развитием технологий растет и профессиональный уровень медиа, их способность объяснять сложное простыми словами и создавать интересные сюжеты. Особенно приятно видеть, что в этом году южные регионы проявили активность и представили большое число материалов — это свидетельство их стремления к прогрессу и желания делиться идеями. Каждый участник вносит свой вклад в формирование цифрового будущего, и мне всегда интересно наблюдать за процессом через призму их творческих подходов. Их работы показывают, что мы движемся в сторону общества, где технологии служат людям и помогают создавать более открытый и прогрессивный мир».

Церемонии награждения прошли во всех регионах юга России. Победители и лауреаты получили награды из рук директоров филиалов «Ростелекома» и представителей региональных правительств, а также членов жюри. Организаторы подготовили разнообразные культурные программы для всех участников церемоний: журналисты играли в интеллектуальные и развлекательные игры, соревновались с искусственным интеллектом, создавали с помощью нейросетей песни, смотрели премьеру сериала «ВИА “Васильки”» от популярного видеосервиса Wink и многое другое. Для дагестанских журналистов даже провели экскурсию по популярным туристическим местам Казбековского района республики.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Члены регионального жюри выделили трех победителей в основных номинациях.

Печатная пресса (газеты, журналы):

1 место — Виктория Головко, газета «Молот» (Ростовская область), статья «QR-код подсидел продавца»;

2 место — Владислав Секачев (псевдоним Олег Чесноков), газета «Вечерний Ставрополь» (Ставропольский край), статья «Новогодние схемы обмана»;

3 место — Тимур Махалиев, газета «Махачкалинские известия» (Республика Дагестан), статья «Успешно сдать ЕГЭ вполне реально!».

Виктория Головко, заведующая отделом «Политика» информационно-аналитической газеты «Молот»: «Готовя разворот “QR-код подсидел продавца”, мне хотелось погрузиться не в высокие материи, а понять, как передовые технические и ИТ-новации способны уже здесь и сейчас облегчить человеку быт, помочь в повседневной жизни. В основе публикации — рассказ о ростовских магазинах, где нет ни продавцов, ни кассиров, ни охранников, а также о проекте кафе без официантов. Причем, речь идет не только об успехах, но и о сложностях. Особенно меня покорило начинание, связанное с “бесчеловечными” магазинами, мне очень симпатичны цели его основателей. Понравилось, что все использованные в проекте ИТ-новации — это не слепая дань моде, не желание просто быть в тренде или заманить новизной: все новации продуманы, они объективно помогают покупателю, а еще освобождают от рутинного и малоинтересного труда по продаже повседневных товаров. Я мечтаю, что эта концепция заинтересует и бизнесменов в других регионах, и они возьмут ее на вооружение».

Фото: ПАО «Ростелеком»

Телевидение и видеоконтент в СМИ:

1 место — Алексей Папченя, телекомпания «СвоёТВ» (Ставропольский край), программа «ИИ для жизни»;

2 место — Патимат Бурзиева, РГВК «Дагестан» (Республика Дагестан), сюжет «Юный изобретатель»;

3 место — Алана Гадзацева, телекомпания «Осетия-Ирыстон» (Республика Северная Осетия), программа «Векторы».

Алексей Папченя, директор телекомпании «СвоёТВ»: «Сегодня мы живем в эпоху, которую можно сравнить с промышленной революцией. Это революция искусственного интеллекта. Нейросети уже — новый стандарт профессии. И только того, кто успеет освоить и внедрить новые технологии, ждет успешное будущее!».

Радио и подкасты:

1 место — Елена Мирошникова (псевдоним «Ленка Бобренко»), радиостанция «DFM. Ставрополь» (Ставропольский край), радиопрограмма «Шоу “ПотрЕндим” зовет в гости ИИ»;

2 место — Инна Панфилова, медиахолдинг «Дон-медиа» (Ростовская область), радиопрограмма «Обсудим: как растят современных айтишников»;

3 место — Алексей Власов, подкаст-студия «Южный волк» (Краснодарский край), подкаст «Правила жизни топ-менеджера крупнейшей российской компании».

Елена Мирошникова, ведущая радиопрограммы «Потрендим»: «Я уже пятый год участвую в конкурсе "Вместе в цифровое будущее" и за это время сама успела подружиться с новыми технологиями. Раньше я воспринимала их настороженно и с недоверием, иронизировала над цифровыми помощниками и откровенно побаивалась нейросетей. А сейчас с удовольствием использую их в своих эфирах. Сгенерировать картинку для соцсетей, подкинуть идею для беседы в студии или найти нужную информацию, пока играет песня — выручает цифровой друг. Современные технологии сделали нашу жизнь проще, изменили подход к поиску информации и, пожалуй, это можно назвать новой цифровой революцией. Мир не стоит на месте, и я рада что мы можем меняться вместе с ним и всегда оставаться в трендах!».

Интернет-СМИ и информагентства:

1 место — Татьяна Кондратова (псевдоним Таня Блок), «НовостиВолгограда.ру» (Волгоградская область), статья «Нейросети грозят “революцией” в образовании»;

2 место — Рамиля Самихова (псевдоним Рамка), сетевое издание «Арбуз» (Астраханская область), статья «ИИ по-астрахански: как уже используют неиросети в разных отраслях нашего региона»;

3 место — Катерина Кайгородова, деловое медиа «Эксперт Юг» (Ростовская область), статья «Цифровизируй, чтобы жить: как технологии меняют сельхозпроизводство на Юге».

Татьяна Кондратова, корреспондент портала «НовостиВолгограда.ру»: «Тематика конкурса, на мой взгляд, очень актуальна. Нам, журналистам, особенно важно держать руку на пульсе и быть в курсе всех цифровых трендов. Прежде всего — чтобы рассказывать о новых технологиях нашим читателям, и, конечно, самим адаптироваться к стремительно меняющемуся медиапространству. Для меня участие в конкурсе “Ростелекома” — это возможность как продемонстрировать свои профессиональные навыки, так и ознакомиться с опытом коллег, узнать о ключевых технологических новшествах».

Социальные медиа (блогеры):

1 место — Илья Пащенко, псевдоним AI-TREND (Краснодарский край), публикация в социальной сети «Дзен» «Почему ИИ не сможет снимать фильмы и сериалы?»;

2 место — Вера Волошинова (Ростовская область), публикация на авторском сайте «Живой Ростов» «Цифровая среда "публички"».

3 место — Анастасия Сметанникова, псевдоним Настя Чехова (a_smet) (Ростовская область), публикация на блог-платформе «Лес» «Мировая засуха из-за CHAT GPT»;

Илья Пащенко, блогер: «Я убежден, что ИИ — не просто тренд, а реальный, рабочий инструмент для всех. Он уже сегодня меняет мир и играет все большую роль в нашей жизни, особенно в сфере связи и технологий. Конкурс “Ростелекома” — не просто профессиональное соревнование. Он давно стал настоящей площадкой для диалога, обмена идеями и свежим взглядом на наше настоящее и формирующееся будущее. Здесь встречаются люди, которых волнует, что будет с отраслью завтра, — именно это делает конкурс таким значимым. ”Ростелеком” уже много лет поддерживает инициативы, которые продвигают журналистику в сфере технологий. Для меня участие и победа — это сильная мотивация писать ярче и продолжать рассказывать о самом важном — о том, что уже завтра изменит нашу жизнь».

Участники, занявшие первые места в основных номинациях регионального этапа конкурса, поборются за победу финале, подведение итогов которого состоится в Санкт-Петербурге 3 июля 2025 года

Помимо победителей члены регионального жюри отметили в каждой из специальных номинаций по три участника с интересными и яркими работами.

Спецноминация «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы»:

Патимат Бурзиева, РГВК «Дагестан» (Республика Дагестан), сюжет «Создатель будущего»;

Вера Волошинова, авторский сайт «Живой Ростов» (Ростовская область), статья «Цифровое партнерство ради будущего»;

Владислав Секачев (псевдоним Олег Чесноков), газета «Вечерний Ставрополь» (Ставропольский край), сюжет «Искусственный интеллект против пробок».

Фото: ПАО «Ростелеком»

Спецноминация «Технологическая основа для умного дома»:

Айгуль Трофимова, газета «Прибой» (Краснодарский край), статья «Умный дом — не роскошь, а необходимость: тренды 2025 года»;

Катерина Кайгородова, деловое медиа «Эксперт Юг» (Ростовская область), статья «Цифровизация жилых комплексов: как технологии меняют наше представление о безопасности и комфорте»;

Наталья Ардалина, газета «Вечерний Ставрополь» (Ростовская область), публикация «Умный дом: страхи и ожидания».

Спецноминация «Киберриски в детской среде»:

Вера Волошинова, авторский сайт «Живой Ростов» (Ростовская область), публикация «Вычислят всех и везде».

Максим Чумаков, радио «Комсомольская правда» (Ростовская область), статья «Опасности в Сети и соцсетях»;

Юлия Юткина (псевдоним Юлия Платонова), газета «Ставропольская правда» (Ставропольский край), статья «Расскажите детям о дропперах».

Фото: ПАО «Ростелеком»

Победители спецноминаций определяются на федеральном этапе. Результаты будут объявлены на церемонии награждения в Санкт-Петербурге. Следите за новостями на официальном сайте конкурса «Вместе в цифровое будущее».

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