В самарском минфине произошли кадровые перестановки

Назначены двое заместителей министра финансов Самарской области. В должность вступили Елена Зябкина и Сергей Шебалдин. Об этом сообщает ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Елена Зябкина до этого уже работала заместителем министра финансов Самарской области. Она трудится на этом посту с 2000-х годов.

Сергей Шебалдин до назначения заместителем министра руководил департаментом исполнения областного бюджета и отчетности в этом же ведомстве. Ранее чиновник курировал управление предварительного контроля и учета бюджетных обязательств в указанном подразделении.

Георгий Портнов