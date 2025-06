«Музыка принадлежит всем, я с этой мыслью живу с детства»

Московский музыкант, экс-лидер Blast Нэш Тавхелидзе выпустил на американском лейбле Think Like A Key записанный в Тбилиси альбом своей группы «Nash Albert». Игорь Гаврилов расспросил Нэша о том, как ему сегодня работается на несколько стран, что сейчас рекорд-лейблы делают для артистов и какова судьба легендарного московского Imagine Cafe.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нэш Тавхелидзе

Фото: Роман Кадария Нэш Тавхелидзе

Фото: Роман Кадария

— Новый альбом «Kingdom Of Love» не первый ваш опыт выпуска музыки на зарубежных рекорд-лейблах. Почему в этот раз выбор пал на Think Like A Key?

— Предыдущий альбом «Yet» вышел на немецком лейбле MIG-music. В европейской прессе были прекрасные отзывы, в США и Канаде его тоже заметили. И мы подружились с канадским журналистом, который помог нам найти новых партнеров, так как владелец и движущая сила MIG-music умер, и они стали работать только на старых каталогах. Альбом «Kingdom Of Love» я записал в Грузии весной 2022 года. Запись проходила в студии, которую построил мой друг Энрико Беридзе, с которым мы когда-то, в 1990-е, играли в Америке, а доводил студию до ума Илья Мазаев, сын Сергея Мазаева. Он, кстати, пользуется большим авторитетом на международном уровне именно как саунд-продюсер. И вот этот канадец обратил наше внимание на американский бутик-лейбл Think Like A Key, релизы которого часто рецензировал. Он представил нас Think Like A Key, и через полгода мы заключили контракт. Альбом будет продаваться и в России. Основное направление Think Like A Key — прог-рок и психоделия. У нас эти влияния тоже чувствуются в новом альбоме, что для нас не слишком свойственно. А еще во всех песнях используются грузинские национальные инструменты. Первая песня «Thought As Time» — вообще этнический трек, я для нее даже грузинский хор записал. И плюс с нами сыграл замечательный трубач Айк Григорян, его многие знают по выступлениям в оркестре Игоря Бутмана.

— Альбом записан на ваши деньги. А что американцы как рекорд-компания делают для альбома?

— Крупные компании, в отличие от золотой эры 1960–1970-х, сейчас новых артистов не ищут и в записи не инвестируют, они подбирают тех, кого открыли вот такие инди-игроки, которые уже послушали материал музыканта и выпустили его первые записи. Так что Think Like A Key проект Nash Albert, можно сказать, нашли. Кроме того, они делают для нас клипы, официально доставляют нашу музыку на цифровые площадки и, что интересно, еще и печатают CD. Они говорят, что многие журналисты все чаще просят прислать на рецензию именно физический носитель, с обложкой. Да и слушатели заново открывают для себя этот формат. До сих пор существуют бумажные музыкальные журналы с приложением в виде настоящего CD. Например, одна из песен с нашего альбома «Kingdom Of Love» вышла на таком приложении к английскому журналу RnR.

— А как сейчас работает радио?

— Ну вот буквально вчера мне написал человек из Мичигана, там наша песня «Midnight Blues» звучит на местной блюзовой станции. Но знаешь, что интересно? Эта песня не выходила ни на одном нашем альбоме, даже ее студийной записи не существует. Кто-то выложил в интернет наше выступление на радио «Маяк», и вот эта запись попала на радио в Мичигане.

— Вы москвич, грузин, с огромной историей связей с Англией, постоянно появляетесь то в Тбилиси, то где-то в Испании, а альбом выпустили в США. Тяжело ли сейчас поддерживать такой «космополитичный» образ жизни?

— Мой папа, физик-ядерщик, всегда говорил мне, что есть вещи, которые не имеют национальности. Это наука и искусство. И делить их на «советское» и «американское» неверно. Музыка принадлежит всем, я с этой мыслью живу с детства. Конечно, мир меняется. К счастью, со всеми моими коллегами — российскими, грузинскими, английскими — у меня помимо профессиональных всегда были очень теплые человеческие отношения. Они таковыми и остаются.

— Московский клуб Imagine Cafe, в прошлом — «Кризис жанра», где вы много лет работали арт-директором, всегда был вольным оазисом рок-н-ролла без национальной принадлежности. Сейчас он закрылся? Ведь уже были прощальные концерты.

— Я участвовал в управлении Imagine Cafe до 2022 года. Потом я приступил к записи альбома в Грузии, и в это же время долго болела моя мама. Я полгода не работал. Многие наши завсегдатаи в этот период просто уехали из страны. Были финансовые проблемы. Но мы с партнерами решили все же дать этой площадке шанс, оставить ее музыкальной. Потому что такой классной музыкальной сцены, как сейчас в Москве, я давно не видел.

— В Imagine Cafe всегда были классные музыканты.

— Кого только там не было. От Ноэла Галлахера из Oasis, который к нам приехал после сольного концерта, до Юрия Шевчука, которого привели его друзья — Андрей и Юрий Росты. Шевчук, кстати, даже записал песню на стихи Андрея Роста, а я написал музыку для нее и целого альбома Андрея «В полный рост». Я очень рад, что его музыкальная карьера продолжается, новые песни выходят. Я уже не говорю про моего партнера по многим проектам Сергея Воронова — блюзмена мирового класса. Гия Дзагнидзе, Вадик Иващенко, Юрий Новгородский, Сергей Виноградов, Вова Демьянов из Екатеринбурга. Реально крутой молодежи вокруг — полно, взять хотя бы группу Milkmann’s. Теперь они выступают в Moscow Imagine Live Club — так теперь называется это место. Так что презентацию альбома «Kingdom Of Love» 26 июня сыграем там.

Игорь Гаврилов