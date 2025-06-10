В Оренбурге вынесли приговор руководителю УК, злоупотребившей полномочиями для управления 27 домами

Ленинский районный суд Оренбурга признал виновной 42-летнюю местную жительницу по ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, подсудимая являлась руководителем ООО «УК «Созидание». С марта по май 2023 года она «дважды предоставляла в ГЖИ по Оренбургской области заведомо ложные сведения о проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах». Делалось это с целью выбора управляющей компанией ООО УК «Созидание».

На основании этих протоколов 27 многоквартирных домов в Оренбурге перешли под управление возглавляемой подсудимой управляющей компании. Действия подсудимой нарушили право собственников помещений в домах распоряжаться и пользоваться имуществом. ООО УК «23 Микрорайон» и ООО УЖФ «Восточная» лишились возможности получения дохода на сумму свыше 1 млн. руб. Незаконная смена управляющей компании у домов отменена.

Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 1 год. Отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Она также лишена права заниматься деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 1 год и 6 месяцев.

Руфия Кутляева