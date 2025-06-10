Штормовое предупреждение объявлено на Ставрополье с 10—13 июня

Ставропольский центр гидрометеорологической службы объявил штормовое предупреждение в регионе на период с 10 по 13 июня из-за ожидаемых гроз, ливней с градом и усиления ветра до 25 м/с. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

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Неблагоприятные погодные условия начнутся 10 июня в период с 13 до 15 часов и продлятся до конца суток. Аналогичная ситуация сохранится в течение 11, 12 и 13 июня. Метеорологи прогнозируют комплекс опасных явлений: интенсивные осадки, ливни в сочетании с грозой, градом и порывистым ветром скоростью 20-25 м/с.

Дополнительную угрозу представляет чрезвычайная пожароопасность пятого класса, которая ожидается 10-11 июня в северо-западных районах края.

Николай Аксенов