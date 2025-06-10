В Ростове каждый десятый соискатель честно вносит сведения в резюме

В Ростове-на-Дону только каждый десятый соискатель вносит достоверные сведения в резюме. Об это сообщает пресс-служба сервиса SuperJob, основываясь на собственном исследовании. Чаще всего (54%) ростовчане лукавят с профессиональными навыками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из общего числа 42% рекрутеров сталкиваются с недостоверными данными о круге обязанностей соискателей на прошлом месте работы и 37% — об опыте работы.

По данным аналитиков, личные данные искажает каждый пятый эйчар: 18% преувеличивают уровень владения специализированным ПО, еще 12% лгут об уровне владения иностранным языком.

8% рекрутеров сообщили, что кандидаты добавляли в резюме несуществующие курсы и тренинги, 1% опрошенных сталкивались с неточностями в разделах о наградах и основном образовании.

Наталья Белоштейн