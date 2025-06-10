В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение из-за дождя

Местами в Краснодарском крае с 10 по 12 июня действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В некоторых районах региона возможны сильные дожди, ливни, грозы, град и порывистый ветер до 20-25 м/с.

Ранее сообщалось, что с 10 по 11 в Краснодаре ожидается высокая пожароопасность 4-го класса. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителям рекомендуют звонить по телефону 214-33-36 и по единому номеру вызова экстренных служб – «112».

Алина Зорина