14% учителей ижевских школ регулярно сталкиваются с домашней работой с ИИ

27% родителей учеников 5-6 классов ижевских школ знают о том, что их ребенок выполняет домашнее задание с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Согласно опросу SuperJob, среди законных представителей учеников 7-9 классов об этом знает каждый третий, обучающихся в старших классах — 50%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Педагоги пытаются бороться с данным методом выполнения домашних работ, однако 14% из них регулярно сталкиваются с материалами нейросетей. По их словам, учеников, использующих ИИ, «вычислить» просто — они не могут решить аналогичные задачи и ответить по теме. 35% преподавателей отметили, что не сталкивались со сгенерированными домашними заданиями. Еще 29% учителей отметили, что пока не знают, как предотвратить «бездумное использование ИИ».