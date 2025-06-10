Самый высокий класс пожарной опасности введен в двух регионах Черноземья

В Белгородской и Воронежской областях до 9:00 и до 6:00 12 июня будет действовать пятый класс пожарной опасности из пяти возможных. Из-за этого в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России.

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В Воронежской области также прогнозируются грозы и град до 18:00 10 июня. Из-за этого в регионе введен желтый уровень погодной опасности.

В Липецкой области ожидаются грозы с ветром до 16 м/с до 18:00 10 июня, в Тамбовской — грозы и град в тот же период. В этих регионах также действует желтый уровень погодной опасности.

В Курской и Орловской областях непогоды не будет.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Где в макрорегионе ожидаются повышенные риски природных пожаров в июне — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова