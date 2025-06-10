В Северной Осетии объявлена высокая пожарная опасность

Спасатели объявили высокую пожарную опасность в степных районах Северной Осетии на ближайшие дни. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Опасность возгораний 4 класса ожидается в период с 13:00 до 15:00 московского времени и до окончания суток 10 июня, а также в течение всех суток 11 июня в степных районах РСО-Алания.

Ведомство призвало граждан соблюдать правила поведения в лесах и проявлять осторожность.

Николай Аксенов