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В Северной Осетии объявлена высокая пожарная опасность

МЧС предупредил о пожароопасности 4 класса в РСО-Алания

Спасатели объявили высокую пожарную опасность в степных районах Северной Осетии на ближайшие дни. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Опасность возгораний 4 класса ожидается в период с 13:00 до 15:00 московского времени и до окончания суток 10 июня, а также в течение всех суток 11 июня в степных районах РСО-Алания.

Ведомство призвало граждан соблюдать правила поведения в лесах и проявлять осторожность.

Николай Аксенов

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