Во Втузгородке Екатеринбурга на месте деревянных малоэтажек построят ЖК

Во Втузгородке (район Екатеринбурга) компания «Практика» планирует построить жилой комплекс в квартале пер. Ученического – ул. Студенческой – пер. Чаадаева – ул. Комсомольской. Как рассказали «Ъ-Урал» в компании, ЖК «Чаадаев» займет участок площадью почти 5 тыс. кв. м. Сейчас это незастроенная территория, но ранее, судя по «Яндекс. Картам», здесь стояли деревянные двухэтажные дома.

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ЖК будет состоять из двух очередей. В первую войдут два дома — 10- и 33-этажный на 389 квартир, а также двухуровневый подземный паркинг и коммерческие помещения на первых этажах. Второй очередью построят дом от 10 до 12 этажей. Начать строительства планируют в августе этого года. Как рассказали в пресс-службе «Практики», в проекте предусмотрены «Сад размышлений» — зеленое пространство с цитатами Петра Чаадаева и с зоной для чтения.

Ранее в компании заявляли, что намерены реализовать несколько проектов комплексного развития территорий (КРТ) в трех регионах РФ.

Мария Игнатова