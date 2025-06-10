Пензенца будут судить за мошенничество при получении выплат на развитие бизнеса

Городищенский районный суд Пензенской области рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при получении выплат на развитие бизнеса (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении ранее несудимого 32-летнего жителя села Верхняя Елюзань. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в январе позапрошлого года фигурант с целью получения выплаты на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности подготовил документы и бизнес-план, после чего попросил свою жену заполнить заявление на получение социальной помощи и подать документы от своего имени. Ранее мужчина пользовался мерами господдержки.

В том же месяце супруга фигуранта подписала соцконтракт, затем ей перечислили 350 тыс. руб. Эти деньги она передала мужу, который потратил их по своему усмотрению.

Фигурант решил создать видимость выполнения условий соцконтракта, в связи с чем изготовил договор, в котором указал ложные сведения. Так, в документе говорилось, что его супруга купила за 250 тыс. руб. пять голов крупного рогатого скота у односельчанина. Далее мужчина подписал договор от имени жены и передал его органу местного самоуправления.

Вину фигурант признал, полностью возместил материальный ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов