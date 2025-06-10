В Ростове монополизация рынка новостроек снизилась на 6%

Пять крупнейших застройщиков Ростова-на-Дону контролируют 67% продаж первичного жилья в 2025 году, что на 6% меньше показателя прошлого года. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на данные «Циан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Эксперты проанализировали 40 городов России. Наиболее монополизированными оказались рынки новостроек в Севастополе — 100% продаж приходится на пять застройщиков, Саратове — 98% и Рязани — 92%. Меньше всего монополизированы рынки в Екатеринбурге — 32%, Новосибирске — 39% и Владивостоке — 40%.

Как отметили эксперты, в целом монополизация рынка новостроек снизилась. Если брать пятерку основных игроков в каждом из городов, то в январе-апреле 2025 года на таких застройщиков приходилось в среднем 64% продаж, что на 3% пункта ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В 2025 году, несмотря на спад спроса, монополизация рынка сократилась. «Застройщики второго эшелона не хуже лидеров адаптировались к новым обстоятельствам, в том числе через более активное использование рассрочек», — прокомментировала аналитик «Циан» Елена Бобровская.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Ростовская область вошла в топ-5 регионов России по максимальному падению продаж новостроек в мае 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года этот показатель снизился на 25%.

Валентина Любашенко