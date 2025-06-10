«ЭдЭкс» оштрафовали на 100 тыс. руб. за обман в рекламе Urban University

УФАС по Татарстану оштрафовало компанию «ЭдЭкс» за обман о бесплатном обучении IT-профессии в Urban University. Об этом сообщает пресс-служба управления республики.

В УФАС республики поступили десятки жалоб на недостоверную рекламу об открытии набора на бесплатное обучение IT-профессии в Urban University. По версии УФАС по Татарстану, реклама «ЭдЭкс» из Иннополиса обещала обучить граждан IT-профессии за счет государства.

В рекламе компании также сообщалось, что количество мест на обучение ограничено. Студенты заполняли анкету, проходили тест на определение подходящей ему профессии. После этого гражданам приходили СМС со ссылкой. В результате студенты оказались вовлечены в сомнительную схему и кредитные обязательства.

УФАС по Татарстану признало рекламу «ЭдЭкс» ненадлежащей. Организация получила предписание о необходимости прекратить распространение лживой информации.

Ранее студентам Urban University вернули 87 млн руб.после жалоб на организацию.

Диана Соловьёва