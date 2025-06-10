Захарова призвала не вырывать из контекста слова Мединского о Карабахе

Помощник российского президента Владимир Мединский сравнил российско-украинский конфликт с ситуацией в Нагорном Карабахе, имея в виду исторический аспект, масштаб трагедии и социокультурные особенности. Так представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление МИД Азербайджана, раскритиковавшего господина Мединского за подобное сравнение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Речь шла исключительно о трагедии вооруженного конфликта. Не надо выдергивать из контекста несуществующие тезисы и менять слова местами, придавая им совершенно иное значение»,— сказала Мария Захарова ТАСС. «Россия официально признает данный регион территорией Азербайджана. Мединский же говорил об историческом аспекте, социокультурных особенностях и боли людей»,— подчеркнула она.

В интервью RT накануне Владимир Мединский заявил, что если боевые действия на Украине завершат по линии фронта без «настоящего мира», то регион превратится «в огромных Карабах», который был «спорной территорией» между Азербайджаном и Арменией. Азербайджанский МИД заявил, что «Карабах никогда не был спорной территорией» и принадлежал Азербайджану. Сравнение с ситуацией на Украине ведомство также отвергло и отметило, что Азербайджан «не нарушал территориальную целостность какой-либо страны».

Лусине Баласян